На Кубани новые сроки получили заключенные, избившие надзирателей

На Кубани новые сроки получили заключенные, избившие надзирателейАпшеронский районный суд признал Мурада Гасанова, Наби Палчаева и Артура Чебаненко виновными в применении насилия опасного для жизни и здоровья в отношении сотрудника места лишения свободы .