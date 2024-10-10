На Кубани новые сроки получили заключенные, избившие надзирателей

На Кубани новые сроки получили заключенные, избившие надзирателейАпшеронский районный суд признал Мурада Гасанова, Наби Палчаева и Артура Чебаненко виновными в применении насилия опасного для жизни и здоровья в отношении сотрудника места лишения свободы .
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