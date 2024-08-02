В середине осени в продаже появится артбук по Unicorn Overlord. Но пока только в Япон...

В середине осени в продаже появится артбук по Unicorn Overlord. Но пока только в ЯпонииVanillaware и Atlus объявили, что официальный артбук Unicorn Overlord будет выпущен в Японии в октябре 2024 годаЧитать дальше → источник#Atlus #Vanillaware.
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