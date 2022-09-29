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Курортная недвижимость: сервисные апартаменты начинают и выигрывают

Курортная недвижимость: сервисные апартаменты начинают и выигрывают

Один из самых активно растущих сегментов недвижимости в мире — сервисные апартаменты. Сюда относятся классические отели с апартаментами как типом номера; классические апарт-отели, в которых все номера находятся в управлении оператора; кондо-отели — находящиеся в одном здании гостиничные апартаменты, принадлежащие разным собственникам, с единым управлением и сервисом от оператора; апарт-отели с моделью таймшер, предполагающие частичное, ограниченное во времени использование номеров сети в обмен на владение апартаментомОдин из самых активно растущих сегментов недвижимости в мире — сервисные апартаменты.

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