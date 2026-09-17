Российские военные пресекли попытку прорыва ВСУ из котла в Харьковской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку прорыва из котла в Харьковской области. Об этом сообщает Lenta.
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