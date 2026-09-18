Петербургские коммунальщики зарядились на полную: как город готовится к выборам с огоньком

Выборы на носу, а это значит, что Петербург мобилизуется по полной! С 18 по 20 сентября, пока горожане будут выбирать депутатов сразу трёх уровней — в Госдуму, Заксобрание и муниципалитеты, — коммунальные службы переходят на усиленный режим.
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