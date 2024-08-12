Постпредство РФ будет добиваться от МАГАТЭ признания виновных в обстреле ЗАЭС

Россия будет добиваться, чтобы Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) назвало виновную сторону обстрела в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщили 11 августа в постпредстве РФ при международных организациях в Вене.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии