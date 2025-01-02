Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Как тебе такое Илон Маск? Температура в Якутии опустилась до -56 градусов Градусники, вероятно, не пережили новогоднюю ночь и сломались.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Как тебе такое Илон Маск? Температура в Якутии опустилась до -56 градусов Градусники, вероятно, не пережили новогоднюю ночь и сломались.
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