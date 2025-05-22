Таиландские полицейские арестовали кошку

Полицейские Таиланда арестовали кошку за то, что та их укусила. Об этом сообщает daily.afisha.ru. Сотрудники правоохранительных органов искали владельцев животного, когда оно внезапно решило напасть на них.
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