Знакомые назвали причину тройного убийства в Таганроге

Подозреваемый в тройном убийстве родных бывшей супруги экс-полицейский Евгений Утесов из Таганрога работал в бизнес-проектах своего тестя, мужчину знают в городе как человека, связанного со многими скандалами.
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