Европейскую часть России до самой Сибири накрыло январским теплом

Вместо рождественских морозов в России наблюдается рождественская … оттепель. В европейскую часть России прорвется согретый Гольфстримом воздух с Атлантического океана, сообщают в среду, 8 января, синоптики центра «Фобос».
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