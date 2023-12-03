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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Царукян с колена вырубил Дариуша и победил за минуту на UFC Fight Night 233

На UFC Fight Night 233 Арман Царукян победил Бенеила Дариуша. Все закончилось нокаутом и победой Царукяна через минуту после начала боя.

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