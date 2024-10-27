Чимаев обратился к Кадырову после победы на турнире UFC

Боец MMA Чимаев поблагодарил Рамзана Кадырова после победы на турнире UFC Представляющий Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) прокомментировал победу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 308.