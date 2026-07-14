Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

237 подписчиков

Путин поддержал идею снижения ключевой ставки

Путин поддержал идею снижения ключевой ставки

Президент отметил, что снижение ставки должно опираться на макроэкономические показатели Президент России Владимир Путин заявил, что снижение ключевой ставки — естественный процесс, который должен происходить с учетом макроэкономических показателей и стабильности экономики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии