Путин поддержал идею снижения ключевой ставки

Президент отметил, что снижение ставки должно опираться на макроэкономические показатели Президент России Владимир Путин заявил, что снижение ключевой ставки — естественный процесс, который должен происходить с учетом макроэкономических показателей и стабильности экономики.
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