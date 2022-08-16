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Шведский наемник рассказал о покупке гражданства Украины за 700 долларов

Шведский наемник рассказал о покупке гражданства Украины за 700 долларов

Текст: Вера Басилая Пленный шведский наемник Матиас Густавссон, воевавший на стороне Украины, заявил на суде в Донецкой народной республике, что заплатил за украинское гражданство 700 долларов.

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