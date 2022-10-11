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Воздушная тревога по всей стране. Новая серия взрывов прогремела на Украине

Воздушная тревога по всей стране. Новая серия взрывов прогремела на Украине

Утром 11 октября по всей Украине вновь была объявлена воздушная тревога. Украинские издания сообщают о взрывах на инфраструктурных объектах в Одесской, Винницкой, Киевской областях, в Ровно, Очакове, Николаеве, Житомире, Днепре и Кривом Роге.

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