Воздушная тревога по всей стране. Новая серия взрывов прогремела на Украине

Утром 11 октября по всей Украине вновь была объявлена воздушная тревога. Украинские издания сообщают о взрывах на инфраструктурных объектах в Одесской, Винницкой, Киевской областях, в Ровно, Очакове, Николаеве, Житомире, Днепре и Кривом Роге.