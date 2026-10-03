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Курские новости

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Снижение бюрократической нагрузки на педагогов обсудили в Курской области

Снижение бюрократической нагрузки на педагогов обсудили в Курской области

Опрос показал, что 32% педагогов Курской области заметили снижение бюрократической нагрузки с марта 2025 года, 54% изменений не ощутили.

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