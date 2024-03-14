Информация о дорожно-транспортных происшествиях за прошедшие дежурные сутки

В Иванове в 07-05 на проспекте Текстильщиков 37-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-21140», совершил столкновение с движущимся впереди автомобилем «Киа Рио», под управлением 23-летнего молодого человека.
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