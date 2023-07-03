Горящие «Леопарды» и самообман неизлечимых «сверхчеловеков»

С начала пресловутого «контрнаступа» боевиков ВСУ на трёх его основных направлениях российские военные уничтожили значительное количество западной военной техники, сообщил в ходе селекторного совещания министр обороны России Сергей Шойгу: «Только на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, где украинские формирования предпринимают безуспешные атаки, группировками российских Вооруженных сил уничтожены 15 самолетов, три вертолета, 920 единиц бронетанковой техники, в том числе 16 танков Leopard».