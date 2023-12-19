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Министр Шойгу поручил исполнить последнюю просьбу погибшего в Марьинке военнослужащего РФ

Министр Шойгу поручил исполнить последнюю просьбу погибшего в Марьинке военнослужащего РФ

Перед тем, как погибнуть, боец оставил надпись на стене дома.Министр Сергей Шойгу распорядился исполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова, который погиб при штурме города Марьинки Донецкой народной республики (ДНР).

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