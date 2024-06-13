Спасших людей в Каспийском море военных моряков наградили в ВМС

В порту Актау моряков встречали с военным духовым оркестром. На пирсе временно исполняющий обязанности главнокомандующего Военно-морскими силами Вооруженных сил РК капитан 1 ранга Канат Ниязбеков от имени министра обороны поблагодарил командира корабля Нұрбека Талғата за отличную морскую выучку личного состава и весь экипаж за проявленный профессионализм, передает inAktau.