Волонтеры храма в Бескудникове провели благотворительную акцию

В реабилитационном центре «Родник» волонтёры храма блаженной Ксении Петербургской провели акцию по раздаче новой одежды для детей с ограниченными возможностями, многодетных семей с разных регионов страны.
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