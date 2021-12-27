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Селихов откажет «Зениту» в случае предложения: «Деньги не настолько важны, как честь и любовь к «Спартаку»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов рассказал о несостоявшемся переходе в «Зенит». – Я знаю, что до перехода из «Амкара» в «Спартак» у тебя был разговор с Мирчей Луческу, он хотел тебя в «Зенит».

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