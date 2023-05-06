Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

106 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Chaikovsky
    Автор жалеет бедного Усманова, а мне его не жало. Если он не знает, куда деньги девать, пусть у меня спросит.Пресс-служба Усма...
  • Рудольф Захарян
    Раз уже раньше давали согласие отказаться от флага, гимна и другой символики, то винить надо только себя и своих упра...Депутат Терюшков:...
  • leonid
    Хреновые игроки, а сколько было  шума, особенно про Мудрика. В Шахтере он действительно играл хорошо. Но Челси не Шах...У Мудрика 2 ассис...

Жалгас Жумагулов об отмене боя в UFC: «Думаю, половину гонорара должны будут выплатить»

Казахстанский боец ММА Жалгас Жумагулов рассказал, покроет ли UFC издержки по проведению им подготовительных сборов после того, как уже второй бой подряд этого файтера под эгидой организации оказался отменен.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх