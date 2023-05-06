Жалгас Жумагулов об отмене боя в UFC: «Думаю, половину гонорара должны будут выплатить»

Казахстанский боец ММА Жалгас Жумагулов рассказал, покроет ли UFC издержки по проведению им подготовительных сборов после того, как уже второй бой подряд этого файтера под эгидой организации оказался отменен.
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