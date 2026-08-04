Глеб Никитин представил Михаилу Мишустину развитие речного туризма

4 августа 2026 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в совещании по вопросу развития туризма и индустрии гостеприимства в Российской Федерации под председательством премьер-министра России Михаила Мишустина, которое проходит в Республике Алтай на территории всесезонного курорта «Манжерок».