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Нижегородская правда

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Глеб Никитин представил Михаилу Мишустину развитие речного туризма

Глеб Никитин представил Михаилу Мишустину развитие речного туризма

4 августа 2026 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в совещании по вопросу развития туризма и индустрии гостеприимства в Российской Федерации под председательством премьер-министра России Михаила Мишустина, которое проходит в Республике Алтай на территории всесезонного курорта «Манжерок».

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