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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Док Риверс назвал Йокича лучшим игроком НБА: «Но Эмбиид лучший в наборе очков»

Известный тренер, а ныне эксперт стал гостем подкаста Кевина Гарнетта и Пола Пирса. Знаменитые в прошлом игроки «Бостона» поинтересовались, можно ли считать Николу Йокича из «Денвера» лучшим в НБА.

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