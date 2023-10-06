В Могилевском районе открыли архитектурный этнографический комплекс ´Мая Бацькаўшчына´.

Наследие столетнего сундукаВ архитектурном этнографическом комплексе ´Мая Бацькаўшчына´ все раритеты из ´запасников´ сельчан Семукачского сельсоветаМассивный расписной сундук на деревянных колесах, буфет для посуды, обеденный стол, кровать, люлька для младенца.
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