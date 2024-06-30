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ИИ показал, что если бы Эйприл О'Нил из культового мультсериала 1987 года стала...

ИИ показал, что если бы Эйприл О'Нил из культового мультсериала 1987 года стала...

ИИ показал, что если бы Эйприл О'Нил из культового мультсериала 1987 года стала реальной девушкойАвтор YouTube-канала Imitationalism AI опубликовал видео с подборкой артов с Эйприл О’Нил из «Черепашек-ниндзя», нарисованных при помощи нейросети.

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