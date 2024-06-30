ИИ показал, что если бы Эйприл О'Нил из культового мультсериала 1987 года стала реальной девушкойАвтор YouTube-канала Imitationalism AI опубликовал видео с подборкой артов с Эйприл О’Нил из «Черепашек-ниндзя», нарисованных при помощи нейросети.