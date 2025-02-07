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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Налогоплательщикам необходимо отчитаться о доходах, полученных в 2024 году

Налогоплательщикам необходимо отчитаться о доходах, полученных в 2024 году. 📑 Представить налоговую декларацию 3-НДФЛ гражданам необходимо не позднее 30 апреля, если они в 2024 году: 🔹 продали недвижимость или транспортное средство, которые были в собственности меньше минимального срока владения, ценные бумаги и цифровую валюту; 🔹 получили подарки не от близких родственников, выиграли в лотерею сумму до 15 000 рублей; 🔹 сдавали имущество в аренду; 🔹 получали доход от источников за пределами РФ.

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