В Пекине начались переговоры Сергея Лаврова с китайским коллегой Ван И

В Пекине 9 апреля начались переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с его китайским коллегой Ван И.В ходе переговоров Лавров выразил признательность председателю КНР Си Цзиньпину за поддержку обеспечения суверенных прав россиян в соответствии с Конституцией РФ.
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