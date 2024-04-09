В Пекине начались переговоры Сергея Лаврова с китайским коллегой Ван И

В Пекине 9 апреля начались переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с его китайским коллегой Ван И.В ходе переговоров Лавров выразил признательность председателю КНР Си Цзиньпину за поддержку обеспечения суверенных прав россиян в соответствии с Конституцией РФ.