Идеальный момент для подсечки: Трамп решил взять Путина на болевой прием.

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Кирилл Стрельников Если бы Россия была анодом, то от количества отрицательных сигналов в ее направлении в течение последней недели можно было бы запитать половину Евразии: "Штаты обсуждают поставку Украине крылатых ракет JASSM, что позволит с территории Украины обстреливать российские регионы по Питер, Вологду, Нижний Новгород и Астрахань включительно".