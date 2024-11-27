Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Кирилл Стрельников Если бы Россия была анодом, то от количества отрицательных сигналов в ее направлении в течение последней недели можно было бы запитать половину Евразии: "Штаты обсуждают поставку Украине крылатых ракет JASSM, что позволит с территории Украины обстреливать российские регионы по Питер, Вологду, Нижний Новгород и Астрахань включительно".
Идеальный момент для подсечки: Трамп решил взять Путина на болевой прием.
Комментарии
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vladstamp
Надо хуситам разрешить обстреливать ракетами военные базы англичан, французов и амеров. Пусть повеселятся!!!
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1 д.
ВД
Вовладар Даров
Надо хуситам побольше дать ракет, тогда может запульсирует сфинктер у пиндосов!
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1 д.
Александр Гранков
Бесконечные версии... Самая реалистическая версия - растущие в геометрической прогрессии страх и ужас Запада перед Россией.
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23 час.
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