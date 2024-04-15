Экс-игрок "Динамо" Семшов посоветовал "Спартаку" назначить Карпина или Черчесова

Бывший футболист московского "Динамо" Игорь Семшов в интервью "Матч ТВ" заявил, что руководство столичного "Спартака" должно назначить на пост главного тренера человека, который бы соответствовал уровню команды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии