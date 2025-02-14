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Медвежий угол

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Чужой праздник: почему россиян раздражает День святого Валентина

Чужой праздник: почему россиян раздражает День святого Валентина

БлокнотРУ Как известно, День святого Валентина вызывает у россиян противоречивые чувства.

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Комментарии
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НС
день Валентина😀😀😀
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3 час.
Н
НС
есть идиоты, которые у нас и день Патрика празднуют!
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3 час.
Владимир Алтайцев
Православие свели на нет, народ стал привыкать к навязанным и надуманным, как бы праздникам! &quot;  Чушь не порите. Никто  его не сводил, и не сводит на  нет. Вы забыли, как вам  государство  за  последние 30  лет построило  за  счёт бюджета 30 тысяч храмов.жэ Заметьте- не за  счёт  РПЦ, а за  счяёт бюджета  РФ. И все эти хепллохуины  празднуют  дебилы  с  крестиком на  шее, а не народ.
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3 час.
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