Чужой праздник: почему россиян раздражает День святого Валентина

Владимир Алтайцев

Православие свели на нет, народ стал привыкать к навязанным и надуманным, как бы праздникам! " Чушь не порите. Никто его не сводил, и не сводит на нет. Вы забыли, как вам государство за последние 30 лет построило за счёт бюджета 30 тысяч храмов.жэ Заметьте- не за счёт РПЦ, а за счяёт бюджета РФ. И все эти хепллохуины празднуют дебилы с крестиком на шее, а не народ.