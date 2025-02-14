БлокнотРУ Как известно, День святого Валентина вызывает у россиян противоречивые чувства.
Чужой праздник: почему россиян раздражает День святого Валентина
Комментарии
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НС
день Валентина😀😀😀
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3 час.
Н
НС
есть идиоты, которые у нас и день Патрика празднуют!
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3 час.
Владимир Алтайцев
Православие свели на нет, народ стал привыкать к навязанным и надуманным, как бы праздникам! " Чушь не порите. Никто его не сводил, и не сводит на нет. Вы забыли, как вам государство за последние 30 лет построило за счёт бюджета 30 тысяч храмов.жэ Заметьте- не за счёт РПЦ, а за счяёт бюджета РФ. И все эти хепллохуины празднуют дебилы с крестиком на шее, а не народ.
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3 час.
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