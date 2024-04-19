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Сериал Fallout получит второй сезон

Сериал Fallout получит второй сезон

Сериал Fallout официально получит второй сезон, сообщает Variety. Постапокалиптический сериал по культовой игре, покоривший зрителей с момента своего выхода, стал результатом сотрудничества между Amazon и Bethesda, возродив интерес к легендарной франшизе.

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