Сериал Fallout получит второй сезон

Сериал Fallout официально получит второй сезон, сообщает Variety. Постапокалиптический сериал по культовой игре, покоривший зрителей с момента своего выхода, стал результатом сотрудничества между Amazon и Bethesda, возродив интерес к легендарной франшизе.
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