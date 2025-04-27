В Нижегородской области горит свалка на площади 20 тыс. квадратных метров

Пожар на полигоне ТБО. Обложка © Telegram / Глава Городецкого округа Александр Мудров На полигоне твёрдых бытовых отходов в Городецком округе Нижегородской области возник пожар, о чём сообщил глава округа Александр Мудров.
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