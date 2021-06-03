Происшествия

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В Томской области полицейские и общественники организовали «День дорожной безопасности» для дошколят

В детском саду села Подгорное Чаинского района прошел День дорожной безопасности для дошкольников, в котором приняли участие полицейские, представители родительской общественности и педагоги дошкольного учреждения.

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