Дрозденко поздравил жителей с 80-летием полного освобождения Ленинграда от блокады

От отметил, что подвиг защитников и жителей осаждённого города бессмертен. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко обратился к жителям региона по случаю 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
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