В Госдуме предложили высылать мигрантов за счет депортируемых

О подготовке изменений в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» в части введения депортационного депозита сообщили в пресс-службе думской фракции «Справедливая Россия – За правду».
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