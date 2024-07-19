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В Microsoft заявили, что сервисы восстанавливаются после глобального сбоя

В Microsoft заявили, что сервисы восстанавливаются после глобального сбоя

Global Look Press/Cfoto/Keystone Press Agency Американская компания Microsoft после масштабного технического сбоя, затронувшего работу авиакомпаний, банков и операторов связи по всему миру, сообщила о постепенном восстановлении сервисов.

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