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Зеленский возмутил японцев сравнением событий на Украине с Перл-Харбором

Зеленский возмутил японцев сравнением событий на Украине с Перл-Харбором

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к Конгрессу Соединенных Штатов. Во время своей речи глава государства сравнил происходящее в стране с бомбардировкой Перл-Харбора, чем вызвал возмущение среди японских пользователей Yahoo.

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