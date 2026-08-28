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Страны Юго-Восточной Азии: характеристика государств

Страны Юго-Восточной Азии: характеристика государств

Юго-Восточная Азия — небольшой регион в Тихом океане, охватывающий 11 государств, как островных, так и на материке.

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