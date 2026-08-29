Мошенники накануне запуска цифрового рубля придумали новую аферу

С приближением запуска цифрового рубля злоумышленники придумали схему обмана: они предлагают гражданам РФ перевести средства в электронную валюту по «привлекательному курсу», используя «специальные счета» или услуги лжекурьеров.
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