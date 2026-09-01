Повышение после обучения в «Ямолод.Академии» получили 25 специалистов

На Ямале завершилась программа подготовки управленцев в сфере воспитания. Повышение к финалу получили 25 специалистов, еще семь — офферы на новые позиции, сообщил директор департамента молодежной политики ЯНАО Наиль Хайруллин в «Максе».
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