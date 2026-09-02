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Царьград

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Кулинары предложили хранить варенье до 12 месяцев в холодильнике

Кулинары предложили хранить варенье до 12 месяцев в холодильнике

Рецепт домашнего варенья: перемешайте массу до растворения сахара и оставьте на 1-2 часа. Распределите смесь по сухим банкам и уберите в холодное место.

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