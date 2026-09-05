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Посольство РФ в Дании назвало статью Politiken о школе «ушатами грязи и лжи»

Посольство РФ в Дании назвало статью Politiken о школе «ушатами грязи и лжи»

В посольстве России в Дании сочли публикацию датского издания Politiken о школе при дипмиссии «нападками на детей».

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