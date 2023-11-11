При пожаре в гараже в Подольске погибли женщина и ее двухлетняя дочь

Женщина и двухлетний ребенок скончались в результате возгорания в гараже в городе Подольск. Еще три человека пострадали, передает главное следственное управление Следственного комитета РФ по Московской области.
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