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ООН попросила $41 млрд на гуманитарные операции в 2022 году: Новости ➕1, 05.12.2021

ООН попросила $41 млрд на гуманитарные операции в 2022 году: Новости ➕1, 05.12.2021

Более $41 млрд потребуется ООН на выполнение запланированных гуманитарных операций в 2022 году. Об этом сообщил координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс, обратившись за помощью к донорам организации.

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