ЕС подтвердил незаконность израильских поселений на палестинских землях

ЕС вновь заявил о незаконности израильских поселений на оккупированных палестинских территориях. Представитель ЕС Ануар аль-Ануни подчеркнул важность прекращения их расширения и обсудил возможные санкции и запрет на импорт продукции.
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