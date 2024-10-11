В Тамбовской области начали подавать тепло в социальные учреждения

В Тамбовской области начали подключать отопление в детских садах, школах и больницах. Почти все муниципалитеты уже подписали решение о начале отопительного сезона, сообщает регионально министерство ТЭК и ЖКХ.
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