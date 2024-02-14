Не поплаваем, так поторгуем: как бизнес экс-омбудсмена Абросимова обходит закон

В Приозерске компания бывшего бизнес-омбудсмена Александра Абросимова, в 90-е проворачивавшего незаконные операции с акциями "Северной верфи", строит торгово-развлекательный центр, разрешение на который не выдавалось.
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