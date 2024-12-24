Министр обороны Андрей Белоусов выдвинул ультиматум Зеленскому и дал ему ровно сутки, чтобы тот исчез из поля зрения.
24 часа. Гиперзвуковая ракета "Орешник" ударит по Банковой в Киеве
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Амара Карпова
Это очередное громкое заявление?
Ответить
19 час.
СЗ
Светлана Зуева
Зачем предупреждать? Грохнули и ВСЕ! И ТИШИНА...... зеля уже бесполезный червь,НИКТО,именно поэтому нужно его ликвидировать вместе с остальными....пока не поздно!
Ответить
19 час.
Александр Котов
МО очередной раз погрозит пальчиком хохлам, проглотит их наглость
Ответить
15 час.
Свежие комментарии