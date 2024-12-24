24 часа. Гиперзвуковая ракета "Орешник" ударит по Банковой в Киеве

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Царьград

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Комментарии
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Амара Карпова
Это очередное громкое заявление?
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19 час.
СЗ
Светлана Зуева
Зачем предупреждать? Грохнули и ВСЕ! И ТИШИНА...... зеля уже бесполезный червь,НИКТО,именно поэтому нужно его ликвидировать вместе с остальными....пока не поздно!
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19 час.
Александр Котов
МО очередной раз погрозит пальчиком хохлам, проглотит их наглость
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15 час.

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